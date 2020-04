Schalker Mascarell zurück aus Teneriffa

Gelsenkirchen (dpa/lnw) - Nach zweiwöchigem Heimaturlaub auf Teneriffa mit integrierter Reha ist Omar Mascarell zum FC Schalke 04 zurückgekehrt. «In Spanien ist die Situation aufgrund des Coronavirus sehr angespannt. Ich habe dort trainiert und mich von meiner Verletzung erholt», sagte Schalkes Kapitän in einem am Sonntag auf der Club-Homepage veröffentlichten Interview. Nur will der 27-Jährige sein Aufbautraining beim Fußball-Bundesligisten fortsetzen.

Von dpa