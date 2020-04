Kein Mindestabstand: Große Menschenmenge am Rhein aufgelöst

Düsseldorf (dpa/lnw) - Um den wegen der Corona-Krise verordneten Mindestabstand zwischen Menschen einzuhalten, haben Ordnungsdienst und Polizei in Düsseldorf am Rhein eine Menschenmenge aufgelöst. Rund 200 Personen hatten sich am Samstag an der Rheintreppe am Burgplatz in der Altstadt angesammelt und jeweils in Zweiergruppen etwa das Wetter genossen, wie ein Stadtsprecher am Sonntag sagte. Allerdings wurde so der durch die Corona-Schutzverordnung gebotene Mindestabstand nicht mehr eingehalten, um die Verbreitung des Virus einzudämmen.

Von dpa