Schalke-Boss Tönnies: «Saisonabbruch wäre der Super-GAU»

Gelsenkirchen (dpa) - Der Schalker Aufsichtsratschef Clemens Tönnies rechnet im Fall eines Saisonabbruchs in der Fußball-Bundesliga wegen der Coronavirus-Pandemie mit dramatischen Folgen. «Ein Saisonabbruch wäre der Super-GAU», sagte der 63-Jährige der «Welt am Sonntag». «Dann würden wir so manchen Verein nächste Saison nicht wiedersehen, befürchte ich.» Er mache sich derzeit «große Sorgen» um den FC Schalke und den gesamten Fußball, «weil keiner genau weiß, mit welchem Szenario wir planen können».

Von dpa