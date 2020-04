Pedelec-Fahrer stößt mit Auto zusammen: Schwer verletzt

Nettetal-Kaldenkirchen (dpa/lnw) - Ein 72 Jahre alter Pedelec-Fahrer ist in Nettetal-Kaldenkirchen mit einem Auto zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Er habe an einer Kreuzung offenbar die Vorfahrt der 76-jährigen Autofahrerin missachtet, teilte die Polizei mit. Der Mann aus Venlo wurde am Samstagmittag per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Seine 71 Jahre alte Ehefrau, die mit ihm unterwegs war, erlitt den Erkenntnissen zufolge einen Schock und wurde ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Ein Pedelec oder E-Bike ist ein Fahrrad mit elektrischem Hilfsmotor.

Von dpa