Tausende draußen: Corona-Auflagen meist eingehalten

Düsseldorf/Dortmund (dpa/lnw) - Bei Sonnenschein und frühlingshaften Temperaturen sind am Samstag in NRW trotz des Corona-Kontaktverbotes Zehntausende in Parks und Innenstädten, an Flüssen und Seen spazieren gegangen. Die meisten hielten sich dabei aber an die Auflagen, sich maximal zu zweit in der Öffentlichkeit zu treffen und Abstand zu halten. Polizei und Ordnungsämter überwachten das Geschehen mit großem Personaleinsatz - in Düsseldorf auch mit einer Drohne aus der Luft. «Es ist viel los - die Leute laufen am Rhein hoch und runter. Aber Verstöße sind bisher selten, und wenn, reagieren die Leute auf Ansprache verständnisvoll», sagte ein Düsseldorfer Polizeisprecher.

Von dpa