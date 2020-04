Jonas Hofmann stockt Kurzarbeitergeld seiner Mitarbeiter auf

Mönchengladbach (dpa) - Die Mitarbeiter in den Fast-Food-Filialen von Fußball-Profi Jonas Hofmann haben wegen der Corona-Krise bislang keine finanziellen Nachteile. Zwar war der 27-Jährige von Borussia Mönchengladbach zusammen mit seinem Geschäftspartner gezwungen, die 42 Mitarbeiter in seinen Filialen einer Sandwich-Kette in Kurzarbeit zu schicken. «Die Restaurants sind derzeit natürlich wie angeordnet geschlossen», sagte Hofmann im Interview der «Rheinischen Post» (Samstag). Allen Mitarbeitern sei das März-Gehalt aber auf 100 Prozent aufgestockt worden, erzählte der Mittelfeldspieler weiter.

Von dpa