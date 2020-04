Osterferien beginnen in NRW mit leeren Straßen

Das betreffe nicht nur Reisen und Tagesausflüge innerhalb Nordrhein-Westfalens, sondern auch die beliebten Reisen in die Niederlande und nach Belgien. Offiziell verboten seien Urlaube in den Nachbarländern zwar nicht. «Aber Sie haben natürlich keine Möglichkeit Ihren Urlaub da zu verbringen, weil Sie nirgendwo hingehen können», hatte Holthoff-Pförtner gesagt.

Die Bürger sollten trotz der milden Temperaturen möglichst auf Ausflüge in die Natur verzichten, hatte auch NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Freitag betont. «Aber das wollen viele. Zu viele. So viele, dass das Abstandhalten auch auf Waldwegen, in Parks, an Seen, an Flüssen nicht klappt.» Verboten sind Fahrten zwar nicht, Kommunen haben aber an besonders frequentierten Naherholungszielen intensive Kontrollen angekündigt. Nach den NRW-Kontaktauflagen wegen der Corona-Pandemie dürfen in der Öffentlichkeit höchsten zwei Personen zusammentreffen. Ausnahmen gelten für Familien.