Düsseldorf (dpa/lnw) - Zum Schutz gegen die Corona-Pandemie steht das öffentliche Leben weitgehend still - unter anderem in Düsseldorf soll nun aber ein Autokino entstehen. Ab Mittwoch sollen dort täglich Filme gezeigt werden, wie die Organisatoren am Freitag ankündigten. Ort ist der Messeparkplatz P1. Zum Auftakt soll dort «Lindenberg! Mach Dein Ding» laufen.

Von dpa