Düsseldorf (dpa/lnw) - Trotz steigender Corona-Infektionszahlen lehnt Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) eine Mundschutzpflicht ab. «Wer Mundschutz tragen will, kann das tun», sagte er am Freitag in einer Sondersendung der NRW-Lokalradios.

Von dpa