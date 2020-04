Musikfestival «c/o pop» wird wegen Coronavirus abgesagt

«Als Veranstalter stehen nun auch wir vor einer Situation, die wir nie für möglich gehalten hätten: so kurz vor dem Termin das Festival und die Convention, in die wir all unser Herzblut gesteckt haben, absagen beziehungsweise verschieben zu müssen», sagte Geschäftsführer Norbert Oberhaus. Die «c/o pop» gilt als Bühne für junge, aufstrebende Bands und für außergewöhnliche Auftritte. Die Konzerte finden üblicherweise an unterschiedlichen Orten in der Stadt statt.