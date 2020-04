OB Geisel legt Idee von Umweltspur auf A46 ad acta

Düsseldorf (dpa/lnw) - Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas Geisel (SPD) will die Idee einer Umweltspur auf der A46 nun doch «nicht weiter verfolgen», wie er in einem Brief an NRW-Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) geschrieben hat. Geisel hatte zuvor beim Ministerium den Vorschlag gemacht, den rechten Fahrstreifen der Autobahn zu gewissen Zeiten nur für Busse und E-Autos zu öffnen. Wüst hatte den Rathauschef als Reaktion um ein «in der Region abgestimmtes» Konzept gebeten - wozu es nun nicht mehr kommen wird, wie aus dem Brief hervor geht. Er ging am Donnerstag im Ministerium ein.

Von dpa