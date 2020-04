WDR sendet auch in Ferienzeit Sonderprogramm für Kinder

Köln (dpa/lnw) - Der WDR strahlt für die wegen der Corona-Pandemie zu Hause weilenden Kinder auch in der Osterferienzeit ein Sonderprogramm aus. In den beiden Ferienwochen ab dem 6. April werde es werktags und am Ostermontag von 9 Uhr an einen dreistündigen Mix aus Information und Unterhaltung geben, erklärte der Sender am Freitag in Köln. Unter anderem sind Sonderausgaben der «Sendung mit der Maus» und Abenteuer von «Rennschwein Rudi Rüssel» zu sehen.

Von dpa