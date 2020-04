Ministerpräsident Laschet vermisst Treffen mit Freunden

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) vermisst in der Zeit der Kontaktbeschränkungen wegen des Coronavirus unter anderem Treffen mit Freunden. Dazu habe er auch sonst nicht viel Zeit gehabt, aber das sei am Wochenende mal möglich gewesen, sagte Laschet am Freitag in einer der Sendung der privaten Lokalradios in NRW. «Ich vermisse auch die Fußballbundesliga», sagte er. Das Einkaufsgefühl in der Stadt, wo viele Leute sich begegnen und wo Leben sei, fehle ihm auch. «Es ist mir etwas zu still», sagte der Ministerpräsident in der Sendung.

Von dpa