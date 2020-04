Fährmann traut sich Rückkehr als Schalker Nummer eins zu

Bergen (dpa) - Torhüter Ralf Fährmann will beim FC Schalke 04 wieder Stammtorhüter werden. Der derzeit an Brann Bergen in Norwegen verliehene 31-Jährige bekräftigte, im Sommer zurück nach Gelsenkirchen kommen zu wollen. «Ich möchte eine faire Chance. Und wenn ich diese erhalte, bin ich so von mir überzeugt, dass ich wieder die Nummer 1 sein kann», sagte Fährmann dem Internetportal transfermarkt.de. «Dass Schalke mein Traumverein ist und ich dort sesshaft bin, weiß jeder.»

Von dpa