Sonne satt und Temperaturen bis 21 Grad am Wochenende

Auch der Sonntag bringt erneut viel Sonnenschein. Die Temperaturen steigen auf Höchstwerte zwischen 17 und 21 Grad. Im höheren Bergland werden 15 Grad erwartet. Noch etwas wärmer wird es am Montag. Bei Höchsttemperaturen bis 23 Grad bleibt es auch mit dem Beginn der neuen Woche sonnig.

Wer an diesem Wochenende das gute Wetter im Freien genießen möchte, muss weiterhin die Verordnung zur Eindämmung des Coronavirus beachten. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) appellierte an die Bevölkerung, besonders beliebte Ausflugsziele zu meiden. «Es sollten nicht alle dahin fahren, wo alle hinfahren», sagte er am Freitagmorgen dem WDR - zum Beispiel in Köln und Düsseldorf an den Rhein. Sonst gebe es neue Probleme mit fehlendem Abstand und zu engem Kontakt. In Essen kündigte die Stadt bereits schärfere Kontrollen für das Wochenende an. Maximal zwei Menschen dürfen in NRW zusammen in die Öffentlichkeit, Ausnahmen gelten für Familien.