BVB-Chef Rauball: Hoffen auf Liga-Neustart am 2. oder 9. Mai

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Vereinspräsident Reinhard Rauball setzt auf einen Neustart der Fußball-Bundesliga in der Corona-Krise Anfang Mai. «Wir sind schon froh, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, das Training ordnungsgemäß zu beginnen und das brauchen wir auch, um dann ideal am 2. Mai oder um den 2. Mai herum mit dem ersten Spieltag zu beginnen», sagte Rauball am Donnerstag den TV-Sender Sky.