Das Ehepaar Pocher macht nun auch einen Podcast

Köln (dpa) - Moderator Oliver Pocher (42) und seine Frau Amira wandeln auf den Spuren von Charlotte Roche und ihrem Mann Martin: Das Ehepaar Pocher bekommt einen eigenen Podcast. Er heißt «Die Pochers hier!» und wird von Freitag (3. April) an wöchentlich veröffentlicht, wie die Mediengruppe RTL am Donnerstag mitteilte. Das Paar werde darin «schlagfertig und humorvoll» berichten, was die Woche über bei ihnen so passiert sei.

Von dpa