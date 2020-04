Weitere Festnahme nach spektakulärem Überfall auf Rentner

Haan (dpa/lnw) - Drei Jahre nach einem spektakulären Raubüberfall auf einen Rentner in Haan hat die Polizei einen weiteren Verdächtigen festgenommen. Das haben Staatsanwaltschaft und Polizei am Donnerstag mitgeteilt. Die Täter hatten den damals 82-Jährigen in seinem Haus überwältigt, über mehrere Stunden festgehalten, ihn ausgeraubt und anschließend sein Haus in Brand gesteckt. Der Mann konnte sich vor den Flammen gerade noch trotz Fesseln in den Garten retten.

Von dpa