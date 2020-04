VfL Bochum startet wieder mit Training in Kleingruppen

Bochum (dpa/lnw) - Fußball-Zweitligist VfL Bochum nimmt am kommenden Montag wieder das Training in Kleingruppen auf. Das teilte der VfL am Donnerstag mit. Der Revierclub beruft sich dabei auf die Aktualisierung der Corona-Schutzverordnung in Nordrhein-Westfalen. Demnach falle «Sport als Berufsausübung» nicht mehr unter die Bereiche, die eine Kontaktsperre zwingend nach sich führen müsste. Wegen der Coronavirus-Pandemie hatten die Bochumer vor einiger Zeit auf individuellen Trainingsbetrieb der Spieler umgestellt.

Von dpa