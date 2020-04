Volleyball-Nationalspieler Andrae verlängert in Düren

Düren (dpa/lnw) - Volleyball-Nationalspieler Björn Andrae hat seinen Vertrag beim SWD Powervolleys Düren verlängert. Wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte, gehört der 38 Jahre alte Außenangreifer auch in der kommenden Saison zum Team. «Ich fühle mich wirklich noch fit und habe das Gefühl, dass ich was beitragen kann. Nicht nur als erfahrener Spieler mit Ratschlägen für die Jüngeren, sondern auch auf dem Spielfeld», sagt Andrae, der in seine 20. Bundesliga-Saison geht.

Von dpa