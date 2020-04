Zuvor hatte eine Psychiaterin den Angeklagten als nicht pädophil und nur eingeschränkt schuldfähig eingestuft. Er leide unter einer schweren, seit Jahren unbehandelten Depression, führte die renommierte Gutachterin Nahlah Saimeh im Prozess vor dem Düsseldorfer Landgericht aus.

Der 26-Jährige sei erfolglos bei Frauen und extrem einsam gewesen, sagte Saimeh. Seine Angriffe auf kleine Mädchen entsprächen daher nicht seiner Neigung, sondern seien eine Ausweichhandlung. Er habe dennoch Glück gehabt, rechtzeitig festgenommen worden zu sein, denn seine Taten hätten durchaus eskalieren können. Der Angeklagte sei dringend therapiebedürftig.

Vor Gericht muss sich der 26-Jährige wegen einer Serie von sexuell motivierten Angriffen auf kleine Mädchen verantworten. Angeklagt ist er wegen sexuellen Missbrauchs und versuchten Missbrauchs von Kindern. Im vergangenen Jahr soll er in Düsseldorf in vier Fällen neun- bis elfjährige Mädchen attackiert haben. Das Urteil soll noch an diesem Donnerstag verkündet werden.