Bonn (dpa/lnw) - Die Bonner Uniklinik wird am heutigen Donnerstag für eine Bombenentschärfung teilweise geräumt. 380 Patienten, darunter 68 Intensivpatienten, müssen in andere Klinikbereiche und andere Krankenhäuser verlegt werden. Außerdem müssten knapp 1200 Menschen ihre Wohnungen verlassen, sagte ein Sprecher der Stadt Bonn. Rund 650 andere Anwohner können in ihren Wohnungen bleiben, dürfen aber während der Entschärfung nicht das Haus verlassen. Die Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg war am Mittwoch bei Bauarbeiten auf dem Gelände des Uniklinikums entdeckt worden.