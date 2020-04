Rasen-Tennisturnier im westfälischen Halle abgesagt

Halle/Westfalen (dpa) - Das im Juni geplante Rasen-Tennisturnier im westfälischen Halle fällt in diesem Jahr wegen der Coronavirus-Pandemie aus. Das teilte der Veranstalter am Mittwoch kurz nach der Absage des Turniers in Wimbledon und Beratungen mit der Herren-Spielervereinigung ATP mit. «Es ist ein bedauerlicher Schritt. Aber er ist vor dem Hintergrund der aktuellen Situation alternativlos», sagte Turnierdirektor Ralf Weber. «Wir alle richten nun den Blick auf das Jahr 2021, in dem jetzt unsere 28. Turnierauflage ausgetragen wird.» Gleichzeitig wurde der Vertrag mit dem Turnier-Namensgeber und Hauptsponsor Noventi bis 2023 verlängert.

Von dpa