32 Tote in NRW-Pflegeheimen: Über 250 infizierte Mitarbeiter

Düsseldorf/Köln (dpa/lnw) - Die Zahl der Corona-Infizierten in nordrhein-westfälischen Pflegeheimen ist auf 316 Bewohner angestiegen. Ebenfalls bis Dienstagabend registrierte das Gesundheitsministerium laut Angaben von Mittwoch drei weitere Todesfälle. Es seien nun insgesamt 32 Bewohner mit Coronavirus-Infektionen in 21 stationären Pflegeeinrichtungen gestorben, teilte ein Sprecher am Mittwoch mit. Deutlich mehr Pflegeheime haben Personal, dass positiv auf das Virus getestet wurde: 107 Einrichtungen melden insgesamt 266 infizierte Mitarbeiterinnen.