Luftwaffe fliegt vier weitere Italiener aus Bergamo aus

Berlin/Köln (dpa) - Die Luftwaffe hat am Mittwoch vier weitere schwer an Covid-19 erkrankte Italiener zur Behandlung nach Deutschland geflogen. Zwei der für den Flug mit dem Airbus A310 MedEvac vorgesehene Patienten seien nicht transportfähig gewesen, sagte ein Sprecher dere Luftwaffe der Deutschen Presse-Agentur. Ursprünglich sollten sechs Intensiv-Patienten nach Köln gebracht werden. Die Erkrankten wurden zur weiteren Behandlung in katholische Krankenhäuser der Erzbistums Köln gebracht.

Von dpa