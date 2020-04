Fahrbahn schrubben: LKW verlor tonnenweise Schlachtabfall

Recklinghausen (dpa/lnw) - Ein Lastwagen hat am Dienstagabend in Recklinghausen aus zunächst unbekannten Gründen seine gesamte Ladung an Schlachtabfällen verloren. Die elf bis zwölf Tonnen Fleisch- und Schlachtreste hätten über 650 Meter verteilt stellenweise knöcheltief auf der Fahrbahn gelegen, berichtete die Feuerwehr am Mittwoch. «Ein unappetitliches Bild», hieß es im Bericht. «Und es hat entsprechend gerochen», ergänzte ein Feuerwehrsprecher. Die Straße musste gesperrt werden, ein schnell alarmiertes Reinigungsunternehmen arbeitete die ganze Nacht durch bis um 5.30 Uhr, um die Fahrbahn zu reinigen.

Von dpa