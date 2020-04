Kutschaty: Epidemie-Gesetz verstößt gegen Verfassung

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Streit um das geplante drastische Epidemie-Gesetz für NRW hat SPD-Fraktionschef Thomas Kutschaty die Landesregierung gewarnt, am Parlament vorbei regieren zu wollen. Die CDU/FDP-Landesregierung versuche, in der Corona-Krise mit Rechtsverordnungen das Parlament zu übergehen, sagte Kutschaty am Mittwoch im Landtag. «Diesen Freifahrtschein können wir Ihnen so nicht ausstellen.» Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) habe mit dem Gesetzentwurf das Gespür für «Maß und Mitte verloren».

Von dpa