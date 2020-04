Jeder dritte Online-Einkäufer bestellt auch Arzneimittel

Düsseldorf (dpa/lnw) - Jeder dritte Online-Einkäufer bestellt im Internet unter anderem auch Arzneimittel. Das geht aus Daten des Statistischen Landesamtes für das Jahr 2019 hervor. Demnach kauften im vergangenen Jahr 3,7 Millionen der 11,4 Millionen Online-Einkäufer in Nordrhein-Westfalen Arzneimittel online ein. Das entspricht 32,9 Prozent. Überdurchschnittlich hoch war der Anteil der Einkäufer, die im Netz Medikamente bestellten, in der Altersgruppe ab 55 Jahren mit 40,7 Prozent. In der Altergruppe 25 bis 41 Jahre waren es 34,1 Prozent. Und in der Altergruppe 24 Jahre und jünger 11,1 Prozent.

Von dpa