Mutmaßliche Rizin-Bombenbauerin bestreitet Anschlagsplan

Ihr Ehemann, der in der vergangenen Woche zu zehn Jahren Haft verurteilt worden war, habe sie getäuscht und hintergangen, so die siebenfache Mutter. Sie hätte nie zugelassen, dass ein so giftiger Stoff wie Rizin in die Nähe ihre Kinder gelange. Auch habe sie nicht gewusst, wie gefährlich das Pulver gewesen sei, das in ihrer Wohnung in Köln-Chorweiler hergestellt wurde.

Den Richtern gehe es nur darum, sie schnell und hart zu bestrafen, sagte die Kölnerin. Das Gericht habe kein Interesse an der Aufklärung gezeigt. Der Bundesanwaltschaft warf sie Vorverurteilung vor. Das Gericht hatte mehrfach erklärt, dass es von der Schuld der zum Islam konvertierten Deutschen überzeugt sei. Ihren Verteidigern warf der Senat Prozessverschleppung vor.

Der Prozess gegen die Frau dauert bereits neun Monate. Ihr Mann, ein 31-jähriger Tunesier, war am vergangenen Donnerstag für den Bau der Bombe mit dem hochgiftigen biologischen Kampfstoff Rizin zu zehn Jahren Haft verurteilt worden.

Die von dem Paar beschaffte Menge an Rizinus-Samen hätte rechnerisch für 13 500 Tote genügt. Tatsächlich wären wohl durch die Verbreitung des Gifts mit einer Streubombe bis zu 200 Menschen getötet worden, hatte das Gericht ausgeführt. Das Paar war im Juni 2018 festgenommen worden.

Ein Gutachter hatte ausgeführt, dass eine Liste mit Giftstoffen, die bei dem Paar entdeckt worden sei, von der 44-Jährigen stamme, weil es ihre Handschrift sei. Nachbarinnen zufolge hatte die Angeklagte zu ihrem Sohn gesagt: «Wenn du mal groß bist, wirst du auch Attentäter und kannst dich in die Luft sprengen.» Und: «Wenn Allah sagt, wir sollen töten, dann töten wir.»