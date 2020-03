Laschet: Keine Besuche bei Älteren in Heimen an Ostern

Düsseldorf (dpa/lnw) - Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat Familien und Enkel aufgefordert, wegen der Corona-Ansteckungsgefahr auch an Ostern auf Besuche bei Großeltern zu verzichten. Laschet verwies am Dienstag auf den Erlass mit Besuchseinschränkungen auch in Pflegeheimen und Krankenhäusern. Es sei eine der «menschlich schwierigsten Entscheidungen», Enkeln zu verbieten, zu den Großeltern zu gehen. Dies sei erst recht so, wenn es um Besuche in Krankenhäusern und Pflegesituationen gehe, «wo man vielleicht den meisten Zuspruch braucht».