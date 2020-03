Ehemann widerspricht mutmaßlicher IS-Terroristin

Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Prozess gegen eine mutmaßliche deutsche IS-Terroristin hat deren Ehemann seiner Frau in mehreren Punkten widersprochen. Sie habe ihm voller Stolz erzählt, dass sein kleiner damals sechsjähriger Sohn beim IS an der Waffe ausgebildet werde und Wachdienste verrichte, sagte der Tunesier am Dienstag als Zeuge vor dem Düsseldorfer Oberlandesgericht aus.

Von dpa