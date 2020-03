Anlage für Atomabfälle in Duisburg geschlossen

Duisburg (dpa/lnw) - In Duisburg ist nach 35 Jahren eine Anlage zur Bearbeitung radioaktiver Abfälle aus deutschen Kernkraftwerken endgültig geschlossen worden. Der Rückbau der Betriebsstätte in Duisburg-Wanheim sei abgeschlossen, teilte die Gesellschaft für Nuklear-Service am Dienstag mit. Seit 1985 hatte die GNS in drei angemieteten Werkshallen schwach- bis mittelradioaktive Abfälle aus dem Betrieb und der Stilllegung deutscher Kernkraftwerke getrocknet, verpresst und für die anschließende Zwischen- sowie spätere Endlagerung verpackt.

Von dpa