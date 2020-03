NRW will Rettungsschirm auch über Kommunen spannen

Düsseldorf (dpa/lnw) - Das Land Nordrhein-Westfalen will auch seinen Kommunen bei der finanziellen Bewältigung der Corona-Krise helfen. Dazu hat das Landeskabinett nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf am Dienstag beschlossen, ein «Kommunalschutzpaket» zu erarbeiten.