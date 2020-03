Düsseldorf (dpa/lnw) - Im Prozess um eine Serie von Angriffen auf kleine Mädchen in Düsseldorf hat eines der Opfer der Version des Angeklagten klar widersprochen. In einer Videovernehmung, die am Dienstag als Aufzeichnung im Landgericht gezeigt wurde, schildert die damals Zehnjährige, dass der 26-jährige Angeklagte sie sexuell bedrängt habe.

Von dpa