Turn-Meisterin Voss sorgt sich um raue Hände

Köln (dpa) - Was Otto-Normal-Bürgerin normalerweise nervt, findet die deutsche Turn-Meisterin Sarah Voss richtig gut: raue Hände mit einer dicken Hornhaut an den Innenflächen. Der Grund ist einfach. Die Schwielen schützen beim Stufenbarren-Turnen und verhindern Blasen und blutige, aufgerissene Hände. Zwar tragen die Turnerinnen und Turner (Reck und Ringe) Leder-Riemchen zum Schutz. Doch das allein reicht nicht bei den hohen Reibungsbelastungen. Durch das ständige Training an den Geräten bilden sich schnell dicke Schwielen, die sich in der unerwünschten Corona-Pause nun zurückbilden. Was bei der WM-Zehnten im Mehrkampf von 2019 unerwünscht ist, wie die 20 Jahre alte Nationalturnerin dem «Kölner Stadt-Anzeiger» (Dienstag) verriet.

Von dpa