Seit 2014 ohne gültiges Nummernschild gefahren

Hagen (dpa/lnw) - Rund sechs Jahre lang ist ein 32-jähriger Mann in Hagen mit abgelaufenen Kennzeichen gefahren - hat also weder Kfz-Steuer noch Autoversicherung bezahlt. Am Montag fiel Mitarbeitern des Ordnungsamtes laut Mitteilung das abgelaufene Kurzzeit-Kennzeichen auf, das bis Ende 2014 gegolten hatte. Der Mann hatte das Nummernschild seitdem nicht erneuert. Obendrein besaß der junge Mann auch keinen Führerschein. Sein Auto wurde abgeschleppt und es erwartet ihn ein Strafverfahren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Von dpa