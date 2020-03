Flucht vor dem Jugendamt endet an der Schweizer Grenze

Singen (dpa/lsw) - Weil sie ihren neun Jahre Sohn nicht in die Obhut des Jugendamtes geben wollten, hat ein kroatisches Ehepaar mit ihren vier minderjährigen Kindern versucht, illegal aus Deutschland auszureisen. Wie die Bundespolizei am Montag mitteilte, waren die 25 Jahre alten Eltern mit den Kleinen auf dem Weg nach Kroatien, als sie am Schweizer Grenzübergang Trasadingen vom Zoll kontrolliert wurden. Dort stellten die Beamten fest, dass gegen die Familie ein Beschluss eines nordrhein-westfälischen Amtsgerichtes vorliegt, dass der Neunjährige nicht außer Landes gebracht werden darf. Die Familie wurde an Beamte des Hauptzollamtes Singen, am Grenzübergang Erzingen, übergeben.

