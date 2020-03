Wetterdienst: März war sehr sonnig und warm

Offenbach (dpa/lnw) - Der Start in den Frühling ist in Nordrhein-Westfalen sehr sonnig und warm ausgefallen. Mit durchschnittlich 6,2 Grad war die Temperatur im März höher als der langjährige Durchschnittswert von 4,5 Grad, berichtete am Montag der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach. Mit etwa 70 Liter Niederschlag pro Quadratmeter war NRW zwar eines der regenreichsten Bundesländer. Gemessen an früheren Jahren mit durchschnittlich 71 Liter pro Quadratmeter war es jedoch nur ein durchschnittlicher Wert.

Von dpa