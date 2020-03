Heinrich-von-Kleist-Preis 2020 für Clemens J. Setz

Köln (dpa) - Der Grazer Schriftsteller und Übersetzer Clemens J. Setz erhält in diesem Jahr den mit 20.000 Euro dotierten Heinrich-von-Kleist-Preis. Nach Mitteilung der Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft vom Montag ist der 37 Jahre alte Österreicher «ein literarischer Extremist im besten Sinne, ein Erzähler und Dramatiker, der seine Leser mit anarchischer Fantasie und maliziöser Fröhlichkeit stets aufs Neue verblüfft». Sein neugieriger Blick auf die Welt verrücke die Maßstäbe der Normalität. Die Preisverleihung soll am 22. November im Deutschen Theater in Berlin stattfinden.

Von dpa