Betrunkene geben sich als Polizisten aus

Erkrath (dpa/lnw) - Zwei Betrunkene haben in Erkrath bei Düsseldorf einen Autofahrer angegriffen. Das 20-jährige Opfer hatte auf einem Parkplatz gehalten, als die 31 und 39 Jahre alten Männer plötzlich brüllend auf ihn zu gerannt kamen, wie die Polizei in Mettmann am Montag berichtete. Die Männer hätten sich als Polizisten ausgegeben, gegen die Seitenscheibe geschlagen und den Mann aufgefordert auszusteigen.

Von dpa