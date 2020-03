Wirtschaftswachstum in NRW 2019 schwächer als im Bund

Düsseldorf (dpa/lnw) - Die nordrhein-westfälische Wirtschaft ist im vergangenen Jahr langsamer gewachsen als in ganz Deutschland. Während im bevölkerungsreichsten Bundesland die um die Preissteigerung bereinigte Wirtschaftsleistung um 0,2 Prozent zulegte, war das Plus im Bundesschnitt mit 0,6 Prozent drei Mal so hoch, wie das Statistische Landesamt am Montag anhand vorläufiger Zahlen mitteilte. Die höchste Wachstumsrate aller Bundesländer erzielte Berlin mit 3,0 Prozent, das größte Minus verbuchte Rheinland-Pfalz mit einem Rückgang um 1,3 Prozent.

Von dpa