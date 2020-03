61-Jährige wird von Bus überfahren und stirbt

Meckenheim (dpa/lnw) - Eine 61 Jahre alte Fußgängerin ist in Meckenheim im Rhein-Sieg-Kreis von einem Bus überfahren worden und an ihren Verletzungen gestorben. Nach ersten Erkenntnissen war die Frau offenbar gestolpert und vom Bürgersteig aus auf die Straße gegen den entgegenkommenden Bus gestürzt, teilte die Polizei am Montag mit. Der Bus überrollte die Frau, sie starb noch an der Unfallstelle. Warum die Frau ins Straucheln geriet, war zunächst unklar. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unfall am Samstagabend beobachtet haben.

Von dpa