Corona: «The Masked Singer» bis Mitte April unterbrochen

Nach Bekanntwerden der Infektionen im Team seien sofort alle vorgeschriebenen Maßnahmen ergriffen worden. «Wir hatten keine andere Wahl, als «The Masked Singer» pausieren zu lassen. Sicherheit und Wohl der Crew und der Künstler unter den Masken haben oberste Priorität», sagte ProSieben-Chef Daniel Rosemann laut Mitteilung.

Erst am vergangenen Dienstag hatte Angelo Kelly, der als rappende Kakerlake angetreten war, die Show freiwillig verlassen und seinen Ausstieg mit der Corona-Krise begründet. Er lebe mit seiner Familie in Irland. Die Show in Köln habe für ihn daher jede Woche eine große Reise bedeutet - und das sei momentan einfach keine Option mehr.

«Das wäre nicht verantwortungsvoll mir, meiner Familie und den Mitmenschen gegenüber», sagte Kelly. Der Deutschen Presse-Agentur berichtete Kelly, dass er schon bei der zweiten Show ein «ungutes Gefühl» gehabt habe. «The Masked Singer» war zu diesem Zeitpunkt wegen des Virus erstmals ohne Publikum ausgestrahlt worden.