Deutsche Post bereitet Einschränkungen wegen Corona vor

Nach Informationen der «Welt am Sonntag» sieht eine Notfall-Planung vor, dass in extremen Situationen in «geschlossenen Gebieten» lediglich Einschreibebriefe und Sendungen an Behörden oder Gesundheitseinrichtungen zugestellt werden. Ab einem Krankenstand bei der Post von 30 Prozent sollen demnach Briefe und Pakete nur noch an drei Tagen zugestellt werden. Ab einem Krankenstand von 80 Prozent sollen Zusteller nur noch einmal wöchentlich austragen. Zu diesen Details äußerte sich die Post nicht.