Unternehmer Frank Thelen: «Mitte/Ende April geht es weiter»

München (dpa) - Der Unternehmer Frank Thelen (44/«Die Höhle der Löwen») bleibt in der Corona-Krise optimistisch. Er erwarte nicht, dass Deutschland in eine tiefe Depression abstürze. «Mein Bauchgefühl sagt mir, wir haben eigentlich keine grundlegenden Probleme, wir haben einen Pausenknopf gedrückt», sagte er am Sonntag bei einem virtuellen Treffen des Start-Up-Festivals «Bits & Pretzels». Er könne sich vorstellen, dass zwischen dem 20. und 27. April «langsam die Büros, die Kitas, die Schulen wieder öffnen», sagte Thelen. «Mitte/Ende April können wir damit rechnen, dass es weitergeht.»

Von dpa