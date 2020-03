Jung war sich mit Bochum einig: Bröndby legte Veto ein

Kopenhagen (dpa/lnw) - Eine Rückkehr aus Dänemark ist für den Ex-Leipziger Anthony Jung im Winter am Veto seines Clubs Bröndby IF aus Kopenhagen gescheitert. Der Linksverteidiger war sich eigentlich mit dem Fußball-Zweitligisten VfL Bochum über einen Wechsel einig. «Das wollte ich schon, aber Bröndby hatte davor schon meinen Freund Dominik Kaiser nach Hannover und den Top-Scorer Kamil Wilczek in die Türkei abgegeben. Deshalb wurde meinem Wechsel ein Riegel vorgeschoben. Da konnte ich den Verein auch verstehen», sagte Jung dem Online-Portal Spox. Der 28-Jährige war im Sommer 2017 von RB Leipzig in die dänische Hauptstadt gewechselt.

Von dpa