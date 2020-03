Nach Corona: BVB-Chef freut sich auf «schönen Rotwein»

Dortmund (dpa) - Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke (60) leidet angesichts der Corona-Krise unter seinem eingeschränkten Sozialleben. Wenn die Kontaktsperren wieder aufgehoben sind, werde er seinen «engsten Freundeskreis kontaktieren, alle zum Essen einladen und einen schönen Rotwein trinken. Der persönliche Kontakt fehlt mir extrem – ich bin halt einfach nicht so der Telefon-Typ», sagte Watzke in einem Interview der «Bild am Sonntag». Auf die Frage, ob er sich im Moment manchmal einsam fühle, sagte der Chef des Fußball-Bundesligisten: «Mir fehlt der Fußball dramatisch. Mir fehlt es, mit anderen Sport zu machen.»

