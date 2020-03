«Kennste Corona?»: Strafverfahren wegen Spuckattacke

Bergisch Gladbach (dpa/lnw) - Mit einer Spuckattacke hat ein Radfahrer in Bergisch Gladbach einen Autofahrer in Gefahr gebracht. Die beiden Männer hatten sich zuvor wegen einer Verkehrssituation gestritten, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Plötzlich habe der 54 Jahre alte Radfahrer den anderen angespuckt und zynisch gefragt «Kennste Corona?». Der Autofahrer schlug dem Radfahrer daraufhin ins Gesicht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren ein. Der Vorfall ereignete sich am Samstag.

Von dpa