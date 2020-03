Koch verschiebt Karriereende: Gute Olympia-Vorbereitung

Bergisch Gladbach (dpa) - Bundestrainerin Ulla Koch will die deutschen Turnerinnen in jedem Fall noch bis zu den ins Jahr 2021 verschobenen Olympischen Spielen in Tokio betreuen. «Ich plane bis nächstes Jahr, bis dahin werden alle noch durchhalten», sagte die gebürtige Dormagenerin der Deutschen Presse-Agentur. Eigentlich war geplant, dass Koch, die am 5. Juli 65 Jahre alt wird, nach Olympia im August ihre Karriere als Cheftrainerin beendet und ihr Amt nach 15 Jahren an ihre Nachfolgerin oder ihren Nachfolger übergibt.

Von dpa