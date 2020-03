Gütersloh (dpa/lnw) - Bei einer Corona-Kontrolle in einer Gaststätte in Gütersloh hat sich ein 26-Jähriger auf der Flucht vor der Polizei in einer Toilette verbarrikadiert. Der Mann habe sich trotz mehrmaliger Aufforderung geweigert, die Tür zu öffnen, teilte die Polizei am Freitag mit. Schließlich hätten sich die Beamten gewaltsam Zutritt verschafft.

Von dpa